Берингово, карское какими частями океана они (моря) являются?
География
Берингово, карское какими частями океана они (моря) являются?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моря – это части океанов, более или менее отделенные от них сушей или подводными поднятиями дна. Например, Баренцево море является частью Северного Ледовитого океана, Балтийское – Атлантического, Берингово – Тихого, а Красное – частью Индийского океана. Те моря, которые незначительно вдаются в сушу, называются окраинными. К окраинным морям относят Баренцево, Карское, море Лаптевых, Чукотское, Восточно-Сибирское, Берингово и некоторые другие. Но есть моря, далеко вдающиеся в сушу. С океанами они соединяются проливами – узкими водными пространствами. Такие моря называются внутренними. Например, Средиземное море со всех сторон окружено сушей и с Атлантическим океаном соединено Гибралтарским проливом,
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