Какой город самый большой? заранее спасибо.
Окружающий мир
Какой город самый большой? заранее спасибо.
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Гость:
Мехико 1500 кв.км А по населению Шанхай
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