Какой город самый большой? заранее спасибо.

Окружающий мир
Какой город самый большой? заранее спасибо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мехико 1500 кв.км  А по населению Шанхай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сакратите дробь 28/35;44/88;196/84;0,375
Ответить
Математика
В детском саду воспитатель родила 10 детей за круглым столом и Начала раздавать им конфеты следующим образом в начале некоторым ребенку потом двига...
Ответить
Русский язык
Устно составь распространённые предложения, используя в качестве подлежащих сло??а левого столбика , а в качестве сказуемых -слова правого столбика...
Ответить
История
Небольшое Эссе на тему "Какая страна по вашему виновна в развязывании Первой Миро??ой войны?"
Ответить
Биология
У супругов страдающих дальнозоркостью родился ребенок с нормальным зрением изве??тно что ген дальнозоркости доминирует над геном нормального зрения...
Ответить