Придумать синквенн со словом дыхание
Биология
Придумать синквенн со словом дыхание
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Гость:
Дыхание клеточное, легочное вдыхать, окислять, жить процесс газообмена между организмом и окружающей средой физиологический процесс
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