Начертите 2 угла с общей стороной так, чтобы вместе они составляли: а)развёрнутый угол б) тупой угол в) острый угол.

Математика
Начертите 2 угла с общей стороной так, чтобы вместе они составляли: а)развёрнутый угол б) тупой угол в) острый угол.
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Гость:
Вроде так...............
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