Начертите 2 угла с общей стороной так, чтобы вместе они составляли: а)развёрнутый угол б) тупой угол в) острый угол.

Математика

Начертите 2 угла с общей стороной так, чтобы вместе они составляли: а)развёрнутый угол б) тупой угол в) острый угол.

Автор: Гость