Диаметр окружности с центром в точке А равен 6 сантиметров A и B равно равно 5 сантиметров. Общий. Этих окружностей Найдите диаметр окружности с центром в точке B Как расположены эти две окружности относительно друг друга диаме...
Математика
Диаметр окружности с центром в точке А равен 6 сантиметров A и B равно равно 5 сантиметров. Общий. Этих окружностей Найдите диаметр окружности с центром в точке B Как расположены эти две окружности относительно друг друга диаметр окружности с центром в точке О равен 60 метра данными между точками A и B равно 5 см. Общая. Этих окружностей Найдите диаметр окружности с центром в точке B расположены Две окружности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делаем чертеж-рисунок. Расчет в приложении. ОТВЕТ: Диаметр второго D2 = 4
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