Помогите решить уровнения. 5×(0,6x-0,2)-(x+0,4)=-0,8 Срочно
Математика
Помогите решить уровнения. 5×(0,6x-0,2)-(x+0,4)=-0,8 Срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*(0,6x-0,2)-(x+0,4)=-0,8; 3х-1-х-0,4+0,8=0; 2х-0,6=0; 2х=0,6; х=0,3.
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