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Как найти периметр прямоугольника
Математика
Как найти периметр прямоугольника
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P=(a+b)*2- a-длинна b-ширина
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