Как найти ребро куба, если объём равен 64 кубических сантиметров.
Математика
Как найти ребро куба, если объём равен 64 кубических сантиметров.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это очень просто: нужно найти такое число, которое при умножении само на себя 3 раза даст 64, тоесть . Таким числом есть число 4, потому что 4*4*4=64 Ответ: 4
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