Как найти сторону квадрата зная его площадь ? Я примерно знаю но хочу точно узнать .

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Известно, что площадь квадрата равняется его стороне умноженной саму на себя. Если принять, что сторона - a, то площадь квадрата равняется a в квадрате или a². Следовательно, чтобы найти сторону квадрата, зная его площадь, нужно определить квадратный корень площади квадрата.