Студент пришёл на зачёт зная только 25 вопросов из 40, какова вероятность зачёта, ес??и в билете 2 вопроса и для зачета нужно знать хотя бы один вопрос?

Математика
Студент пришёл на зачёт зная только 25 вопросов из 40, какова вероятность зачёта, ес??и в билете 2 вопроса и для зачета нужно знать хотя бы один вопрос?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможны два благоприятных исхода:1) Студент отвечает на первый вопрос. Вероятность этого 25/40=5/82) Студент не отвечает на первый вопрос. Вероятность этого 15/40=3/8но отвечает на второй (вероятность этого 25/39). Вероятность всей второй ситуации 3/8 *25/29=75/232.Теперь находим вероятность сдачи зачета5/8+75/232=145/232 + 75/232 =220/232= 55/58

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Творчество льва николаевича толстого и его смерть ответьте пожалуйста
Ответить
География
Помогите, при низком давлении тепло или холодно?
Ответить
Химия
Уравнением реакции процесс превращения сахарозы в два моносахарида
Ответить
Математика
73202:34 в столбик ршааоалаоаоппиеи
Ответить
Русский язык
Способ образования слова немного
Ответить