Студент пришёл на зачёт зная только 25 вопросов из 40, какова вероятность зачёта, ес??и в билете 2 вопроса и для зачета нужно знать хотя бы один вопрос?
Математика
Студент пришёл на зачёт зная только 25 вопросов из 40, какова вероятность зачёта, ес??и в билете 2 вопроса и для зачета нужно знать хотя бы один вопрос?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможны два благоприятных исхода:1) Студент отвечает на первый вопрос. Вероятность этого 25/40=5/82) Студент не отвечает на первый вопрос. Вероятность этого 15/40=3/8но отвечает на второй (вероятность этого 25/39). Вероятность всей второй ситуации 3/8 *25/29=75/232.Теперь находим вероятность сдачи зачета5/8+75/232=145/232 + 75/232 =220/232= 55/58
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