В чем состоит историческое значения побед русского оружия над немецким датским и шведскими рыцарями
История
В чем состоит историческое значения побед русского оружия над немецким датским и шведскими рыцарями
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Гость:
Независимость и защита веры от католицизма.
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