Как находить эти компоненты x=B*c x=B:c x=b*C x=b:C Плиз помогите. За ранние спасибо.
Математика
Как находить эти компоненты x=B*c x=B:c x=b*C x=b:C Плиз помогите. За ранние спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы найти неизвестный множитель нужно произведение разделить на известный множитель, В=х:с, С=х:в (для уравнений х=В*с и х=в*С, произведение здесь х, В и С неизвестные множители). Чтобы найти неизвестное делимое нужно делитель умножить на частное, В=х*с (для уравнения х=В:с, частное здесь х, В неизвестное делимое, с делитель). Чтобы найти неизвестный делитель, нужно делимое разделить на частное С=в:х (для уравнения х=в:С, частное х, в делимое, С неизвестный делитель).
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