Помогите решить задачу. Товар стоил 37 тысяч рублей.Цена была снижена на 20%. Какова ??овая стоимость товара.

Математика

Помогите решить задачу. Товар стоил 37 тысяч рублей.Цена была снижена на 20%. Какова ??овая стоимость товара.

Автор: Гость