Помогите решить задачу. Товар стоил 37 тысяч рублей.Цена была снижена на 20%. Какова ??овая стоимость товара.
Математика
Помогите решить задачу. Товар стоил 37 тысяч рублей.Цена была снижена на 20%. Какова ??овая стоимость товара.
Ответ(ы):
Гость:
1) 20% no 37000= 3700/100*20=7400- на такую сумму был снижен товар 2) 37000-7400=29600- столько стоит товар по скидке
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