Транскрипция до слова вищий

Українська мова
Транскрипция до слова вищий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
[в и ш ч и й]- 5 б 6 зв 
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