Первый автомобиль проехал 4 км а второй 9км причём первый из них израсходовал бенз??на на 600г меньше,чем второй.Сколько бензина израсходовал каждый автомобиль, если на 1 км пути они расходовали бензина поровну?

Математика

Первый автомобиль проехал 4 км а второй 9км причём первый из них израсходовал бенз??на на 600г меньше,чем второй.Сколько бензина израсходовал каждый автомобиль, если на 1 км пути они расходовали бензина поровну?

Автор: Гость