Первый автомобиль проехал 4 км а второй 9км причём первый из них израсходовал бенз??на на 600г меньше,чем второй.Сколько бензина израсходовал каждый автомобиль, если на 1 км пути они расходовали бензина поровну?
Математика
Первый автомобиль проехал 4 км а второй 9км причём первый из них израсходовал бенз??на на 600г меньше,чем второй.Сколько бензина израсходовал каждый автомобиль, если на 1 км пути они расходовали бензина поровну?
Ответ(ы):
Гость:
1) 9 - 4 = 5 (км) разница в расстоянии. Разница в расходе 600 г. 2) 600 : 5 = 120 (гр,) бензина расходуется на 1 км. 3) 4 * 120 = 480 (гр.) бензина израсходовал 1 автомобиль. 4) 9 * 120 = 1080 (гр.) бензина израсходовал 2 автомобиль.
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