Как налить в кастрюлю 2 л воды,если есть банки вместимостью 1 и 3 л? Запиши числовые ??авенства.
Математика
Как налить в кастрюлю 2 л воды,если есть банки вместимостью 1 и 3 л? Запиши числовые ??авенства.
Ответ(ы):
Гость:
Нужно налить целую 3-литровую банку и из нее вылить 1 литр в литровую и в итоге в банке останется 2 литра которые можно налить в кастрюлю 3-1=2
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