Как написать формулу в экселе =СУММ((LN(((ABS((D24^3 * НОК(D24;A24;B24;C24^2)) / ( D24 + SIN(A24)^(2*ПИ())))))))*(1/7);2,71 * ((TAN(A24)+LOG(B24;4))/ФАКТР(C24))*(1/3))

Гость: Гость:

Ужас какой! И для чего в Excel такие расчеты делать? Формула такая (для ячейки B6): =СТЕПЕНЬ(LN(ABS(A6*A6*A6*НОК(A6;$A$3;$B$3;$C$3*$C$3)/СТЕПЕНЬ(A6+SIN($A$3);(2*ПИ()))));1/7)+EXP(1)*ЦЕЛОЕ(СТЕПЕНЬ((TAN($A$3)+LOG($B$3;4))/ФАКТР($C$3);1/3))