Как написать миниатюрнОе сочинения на темы Здорово! моя мечта сбылась
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Как написать миниатюрнОе сочинения на темы Здорово! моя мечта сбылась
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здорово! Моя мечта сбылась! Было 6 октября, до моего дня рождения оставалось всего лишь 2 дня. Моя мечта была получить на день рождения новый ноутбук (это например). Я долго ждал этого дня. И наконец он настал, 8 октября. Уже пришли все гости и подарили мне разные подарки , но мой папа куда-то ушел. Я был рад получить много подарков, но ноутбука там небыло... И тут в дверь постучали. Я побежал открывать. За дверью стоял мой папа с прямоугольной коробкой. Чуть позже он открыл ее и подорил мне ноутбук. И тут я подумал "Здорово! Моя мечта сбылась" Ну вот как-то так....
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