Как написать по англ.яз она танцует или поет? ты играешь на гитаре или на трубе? они занимаются боксом или дзюдо?

Английский язык
Как написать по англ.яз она танцует или поет? ты играешь на гитаре или на трубе? они занимаются боксом или дзюдо?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Is she dance or sing? are you  play the guitar or a pipe? are they practice boxing or judo?
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