Как написать по англ.яз она танцует или поет? ты играешь на гитаре или на трубе? они занимаются боксом или дзюдо?
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Как написать по англ.яз она танцует или поет? ты играешь на гитаре или на трубе? они занимаются боксом или дзюдо?
Ответ(ы):
Гость:
Is she dance or sing? are you play the guitar or a pipe? are they practice boxing or judo?
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