Как написать по англ.яз она танцует или поет? ты играешь на гитаре или на трубе? они занимаются боксом или дзюдо?

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Как написать по англ.яз она танцует или поет? ты играешь на гитаре или на трубе? они занимаются боксом или дзюдо?

Автор: Гость