Який жанр твору Богдана Лепкого " Мишка"!
Українська література
Який жанр твору Богдана Лепкого " Мишка"!
Ответ(ы):
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Жанр твору "мишки"--казка
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