Який жанр твору Богдана Лепкого " Мишка"!

Українська література
Який жанр твору Богдана Лепкого " Мишка"!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жанр твору "мишки"--казка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Підібрати антонім до слова дія
Ответить
Другие предметы
Научные открытия 20 века
Ответить
Биология
Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см? Напишіт??, будь ласка, бо мене не було в школі, а у підручнику не напис...
Ответить
Русский язык
Чужую беду руками разведу , а к своей ума не приложу------срочно надо найти основу п??могите пожалуйсто
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО СРОЧНО РЕШИТЬ ЗАДАЧУ МИША СКАЗАЛ《У МЕНЯ В ДВУХ КАРМАНАХ 28 РУБ В ПРАВОМ СТОЛЬКО ДВУХРУБЛЁВЫХ МОНЕТ, СКОЛЬКО В ЛЕВОМ П...
Ответить