Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см? Напишіт??, будь ласка, бо мене не було в школі, а у підручнику не написано :(

Биология

Скільки років потрібно працювати природі, щоб створити ґрунт шаром 1 см? Напишіт??, будь ласка, бо мене не було в школі, а у підручнику не написано :(

Автор: Гость