Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда.О??ин поезд ехал со скоростью 72 км/ч, а второй 84 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда второй поезд проехал 2520 км?
Математика
Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда.О??ин поезд ехал со скоростью 72 км/ч, а второй 84 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда второй поезд проехал 2520 км?
Ответ(ы):
Гость:
2520/84=30часов 72*30=2160 км проехал первый поезд 2160+2520=4680 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Французский Язык! Построить из этих слов предложения! Правильные! Бред будите пис??ть полетит жалоба. 1. souhaite, À, se, on, année, une, minuit,...
Физика
С какой скоростью двигается автомобиль массою 1,4т если его кинетическая энергия равняется 280кДж? помогите плиз очень нужно
Русский язык