Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда.О??ин поезд ехал со скоростью 72 км/ч, а второй 84 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда второй поезд проехал 2520 км?

Математика

Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда.О??ин поезд ехал со скоростью 72 км/ч, а второй 84 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда второй поезд проехал 2520 км?

Автор: Гость