Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда.О??ин поезд ехал со скоростью 72 км/ч, а второй 84 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда второй поезд проехал 2520 км?

Математика
Со станции одновременно в противоположных направлениях отправились два поезда.О??ин поезд ехал со скоростью 72 км/ч, а второй 84 км/ч. Какое расстояние было между ними, когда второй поезд проехал 2520 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2520/84=30часов 72*30=2160 км проехал первый поезд 2160+2520=4680 км
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