В зоопарке 15 волков.Это на 5 больше,чем лисиц.Сколько волков и лисиц в зоопарке?

Математика

В зоопарке 15 волков.Это на 5 больше,чем лисиц.Сколько волков и лисиц в зоопарке?

Автор: Гость