В зоопарке 15 волков.Это на 5 больше,чем лисиц.Сколько волков и лисиц в зоопарке?

Математика
В зоопарке 15 волков.Это на 5 больше,чем лисиц.Сколько волков и лисиц в зоопарке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В зоопарке 15 волков и 10 лисиц. 1) 15 - 5 = 10. - лисиц 2) 10 + 15 = 25 - их всего.
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