Помогите плиз очень надо. 6 класс

Гость: Гость:

Наступил вечер и мы остановились на ночлег, чтобы наша лодка причалила к берегу. Ветер утих, но в саду всё падали и падали листья, и шелест травы не прекращался. Взошла луна и всё вокруг осветилось, а ствол берёзки стал серебряным. На опушке есть малинник, когда лесник сказал, мы взяли с собой бидоны и кружки.