Чужую беду руками разведу , а к своей ума не приложу------срочно надо найти основу п??могите пожалуйсто
Русский язык
Чужую беду руками разведу , а к своей ума не приложу------срочно надо найти основу п??могите пожалуйсто
Ответ(ы):
Гость:
ЧУЖУЮ БЕДУ РУКАМИ РАЗВЕДУ, А К СВОЕЙ УМА НЕ ПРИЛОЖУ. Чужие трудности, беды кажутся несерьезными, легко устранимыми, а свои — неразрешимыми.
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