Даю 68 баллов! Придумайте рифму к словам:зима-...,снег-...,ветер-...,тучи-...,дорога-...,суг??обы-....
Литература
Даю 68 баллов! Придумайте рифму к словам:зима-...,снег-...,ветер-...,тучи-...,дорога-...,суг??обы-....
Ответ(ы):
Гость:
Зима - сама, снег - брег, ветер - светел, тучи - кучи/глючит/Гуччи, дорога - тревога, сугробы - микробы. Как-то так!
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