Підібрати антонім до слова дія

Українська мова
Підібрати антонім до слова дія
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бездія,бездіяльність
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