Підібрати антонім до слова дія
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Підібрати антонім до слова дія
Ответ(ы):
Гость:
Бездія,бездіяльність
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