Как написать слово электричество во множественном числе? (если это возможно)

Русский язык
Как написать слово электричество во множественном числе? (если это возможно)
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Гость:
Электричества-множественное число
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