Как написать сочинение "улыбка весны"
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Как написать сочинение "улыбка весны"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну напиши так наступила весна.весна ходит в своих весенних сапожках и все кругом светлеет.иногда ты видешь ее как она улюбается тебе солнышко пригревает,ручеек появляется на свет.весна красна как говорят.но весенняя красотка взяла свою палитру нарисовала землю,траву,улыбку.весна очень рада своему приходу и поэтому она улыбается.
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