Как написать сочинение "улыбка весны"

Гость: Гость:

ну напиши так наступила весна.весна ходит в своих весенних сапожках и все кругом светлеет.иногда ты видешь ее как она улюбается тебе солнышко пригревает,ручеек появляется на свет.весна красна как говорят.но весенняя красотка взяла свою палитру нарисовала землю,траву,улыбку.весна очень рада своему приходу и поэтому она улыбается.