Как написатт приложение на тему Алма алмурт шабдалы
Қазақ тiлi
Как написатт приложение на тему Алма алмурт шабдалы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Біздің бақшада алма,алмұрт,шабдалы өсіп тұр.
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