Помогите с сканвордом тут должны быть название комнат КВАДРАТНО НУ ВСЕ КАК НА ОБЫ??НЫХ :( BATHROOM GARAGENO OKITCHEN HILKSTYR ABEDROOM LEDSTEAN LGARDENN

Английский язык
Помогите с сканвордом тут должны быть название комнат КВАДРАТНО НУ ВСЕ КАК НА ОБЫ??НЫХ :( BATHROOM GARAGENO OKITCHEN HILKSTYR ABEDROOM LEDSTEAN LGARDENN
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Bathroom ванная Kitchen кухня
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