Как называется данное соединение? (H3O2)2[PtF6]2
Химия
Как называется данное соединение? (H3O2)2[PtF6]2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данное соединение перекись водородаю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дайте пожалуйста характеристику предложению: "Шумела папиросная бумага юбочек и ??лащей, качались на проволочных стеблях искусственные розы, струил...
Математика
ТРИ ДЕВОЧКИ ГОТОВИЛИ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ К НОВОМУ ГОДУ.ВТРОЕМ ОНИ РАБОТАЛИ 3 ЧАСА. СКО??ЬКО ЧАСОВ РАБОТАЛА КАЖДАЯ ИЗ НИХ?
Математика
Масса шести ящиков с виноградом равна 162 кг.масса пустого яшика 2 кг чему равна мас??а винограда в одной яшике
Русский язык