Бұйра тұлымы Желмен ойнайды Қызыл мұрыны Жерге бойлайды жауабы керек
Қазақ тiлi
Бұйра тұлымы Желмен ойнайды Қызыл мұрыны Жерге бойлайды жауабы керек
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Бұйра тұлымы Желмен ойнайды Қызыл мұрыны Жерге бойлайды. Сәбіз/
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