Бұйра тұлымы Желмен ойнайды Қызыл мұрыны Жерге бойлайды жауабы керек

Қазақ тiлi
Бұйра тұлымы Желмен ойнайды Қызыл мұрыны Жерге бойлайды жауабы керек
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Гость:
Бұйра тұлымы Желмен ойнайды Қызыл мұрыны Жерге бойлайды.       Сәбіз/
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