Как научится округлять числа?

Математика
Как научится округлять числа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например: 1,3493102 округлить до десятых нужно посмотреть что идёт за 3---4 это число меньше 5 значит округляем в меньшую сторону. округлить до сотых после 4 стоит 9 оно больше 5 значит округляем в большую сторону.  Если число стоящее после разряда до которого нужно округлить меньше 5 то нужно округлять в меньшую сторону.а если больше или равно 5 тогда в большую
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