Как называеться кривая графика закона?
Физика
Как называеться кривая графика закона?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
называется "непрерывная нелинейная функция"
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