С помощью транспортира постройте биссектрисы: угла равного 64, угла равного 120.
Математика
С помощью транспортира постройте биссектрисы: угла равного 64, угла равного 120.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строишь угол 64, делишь пополам по 32°,и угол 120° делишь пополам по 60°
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