Начальная форма к словам:наверстаешь,поймаешь,стреляет,попадает,побеждает,погиб??ет,рождается,побеждает,уедешь,любишь,купишь.
Русский язык
Начальная форма к словам:наверстаешь,поймаешь,стреляет,попадает,побеждает,погиб??ет,рождается,побеждает,уедешь,любишь,купишь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверстать,поймать, стрелять,попадать,побеждать,погибать,рождаться,уезжать,любить,покупать.
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