Зааиши наименьшее шестизначное число и число,которое ему предшествует.

Математика
Зааиши наименьшее шестизначное число и число,которое ему предшествует.
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100000, 100001 Вот так)
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