Помогите даю 20 баллов Распешите все решение 1)Отрезок имеет на карте длинну 3,2 см, а на местности 1,6 км. Найдите длинну отрезка, соотвествующего 2,8 см расстояния на местности 2)При ререработки молока получили 36% сливок....

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Помогите даю 20 баллов Распешите все решение 1)Отрезок имеет на карте длинну 3,2 см, а на местности 1,6 км. Найдите длинну отрезка, соотвествующего 2,8 см расстояния на местности 2)При ререработки молока получили 36% сливок. Сколько сливок можно получить из 600 кг молока 3) Известно что длина основания цирковой арены равна 9,42. Найти площадь основания арены 4) Маштаб карты 1:700000. Найти соответствующее расстояние на местности, если растояние карты ровна 2 сам 5) Завод за месяц выпустил 6720 машин, что состовляет 140% мосячного задания. Найти месячный план завода

Автор: Гость