В зоопарке обезьянам дали 13 бананов и яблок.Бананов 6штук. Сколько яблок дали обез??янам? как расписать задачу?

Математика

В зоопарке обезьянам дали 13 бананов и яблок.Бананов 6штук. Сколько яблок дали обез??янам? как расписать задачу?

Автор: Гость