В зоопарке обезьянам дали 13 бананов и яблок.Бананов 6штук. Сколько яблок дали обез??янам? как расписать задачу?
Математика
В зоопарке обезьянам дали 13 бананов и яблок.Бананов 6штук. Сколько яблок дали обез??янам? как расписать задачу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бананы — 6 шт. Яблоки — ? шт. Всего — 13 шт Решение: 13 - 6 = 7 (яблок) — всего дали обезьянам. Ответ: 7 яблок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Один оператор должен набрать за 8 часов 40 страниц рукописи Сколько всего страниц рукописи набирают 2 оператор за 16 часов 24 часа 32 часа
Геометрия
Геометрия
ПОмОГИТЕ с ГЕОМЕТРИЕЙ! В остроугольном треугольнике АВС проведены высоты АА1 и В??1. Докажите, что треугольник АВС подобен треугольнику А1В1С