Нужна помощь! Решите номер 299 и 300, пожалуйста!

Гость: Гость:

299 15/36=5/12 42/45=14/15 25/100=1/4 9/30=3/10 теперь приводим к общему знаменателю 60 5/12=25/60 14/15=56/60 1/4=15/60 3/10=18/60 300. 5/7 и 1/2=10/14 и 7/14 7/20и 1/15=21/60и 4/60 3/26и 5/39=117/1014и 130/1014 8/11и 5/8=65/88и 55/88 7/13и 2/11=77/143и 26/143 3/22и 2/33=9/66и 4/66 7/60, 13/540 и 9/20=63/540, 13/540 и 243/540 52/105,4/95 и 61/63=2964/5985, 252/5985 и 5795/5985