Помогите решить!!!!! (x-10)^2+(x+9)^2=2x^2 ОТВЕТЬТЕ ПЖЛ,РЕСПЕКТ!!!!!!!!
Алгебра
Помогите решить!!!!! (x-10)^2+(x+9)^2=2x^2 ОТВЕТЬТЕ ПЖЛ,РЕСПЕКТ!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-10)^2+(x+9)^2=2x^2 x^2-20x+100+x^2+18x+81=2x^2 -2x=-181 x=-181:(-2)=90,5
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