Помогите решить!!!!! (x-10)^2+(x+9)^2=2x^2 ОТВЕТЬТЕ ПЖЛ,РЕСПЕКТ!!!!!!!!

Алгебра
Помогите решить!!!!! (x-10)^2+(x+9)^2=2x^2 ОТВЕТЬТЕ ПЖЛ,РЕСПЕКТ!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x-10)^2+(x+9)^2=2x^2      x^2-20x+100+x^2+18x+81=2x^2     -2x=-181   x=-181:(-2)=90,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
СРОЧНО!! ДАМ 25 БАЛЛОВ!!!!! мәтіннен қарамен жазылған сөздерді теріп жазып етіске қатысты жұрнақтарын белгілеңдер. Вот глаголы : Берілген Т...
Ответить
Математика
3029 секунд в минутах и секундах.Заранее спасибо :)
Ответить
Математика
Ребята, помогите решить : 3^4*3^-13*3^-5*3^11
Ответить
Физика
Скорость зайца равна 15 м/с , а скорость дельфина 72 км/ч . Кто из них имеет большую ск??рость ? Вычислите скорость движения пешехода ,кавалерис...
Ответить
Другие предметы
Комек керек маган адебитен 1 тапсырма
Ответить