Скорость зайца равна 15 м/с , а скорость дельфина 72 км/ч . Кто из них имеет большую ск??рость ? Вычислите скорость движения пешехода ,кавалериста ,танка(Т-34),пассажирского самолета (Ил-62),если путь 20 км они проходят соотв...

Физика

Скорость зайца равна 15 м/с , а скорость дельфина 72 км/ч . Кто из них имеет большую ск??рость ? Вычислите скорость движения пешехода ,кавалериста ,танка(Т-34),пассажирского самолета (Ил-62),если путь 20 км они проходят соответственно за 5 ч;2ч; 22 мин; 1,4мин. В течении 30 с поезд двигался равномерно со скоростью 72 км/ч.Какой путь прошел поезд за это время? и запись в тетрадь например : дано ... , Си .... ,решение...

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