Комек керек маган адебитен 1 тапсырма
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Комек керек маган адебитен 1 тапсырма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.все верно,только во 2 слове не так,а все норм
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