1. Запишите все химические свойства для серебра. Для уравнений реакции металла с с??лью определите коэффициенты методом электронного баланса.

Гость: Гость:

2Ag + S = Ag₂S - при н.у. 2Ag + Br₂= 2AgBr - при нагревании с галогенами 2Ag + 2HCl = 2AgCl + H₂ - при высоких температурах 3Ag + 4HNO₃ = 3AgNO₃ + NO + 2H₂O - с разбавленной азотной кислотой Ag +2HNO₃ = AgNO₃ + NO₂ + H₂O - с концентрированной азотной кислотой2Ag + 2H₂SO₄ = Ag₂SO₄ + SO₂ + 2H₂O - с концентрированной серной кислотой 4Ag + 8NaCN + O₂ + 2H₂O = 4Na[Ag(CN)₂] + 4NaOH - при взаимодействие с цианидами. Na[Ag(CN)₂] - дицианоаргентат натрия Ag⁰ -1e -> Ag⁺ |4 восстановитель, процесс окисленияO₂⁰ +2e * 2 -> 2O⁻² |1 окислитель, процесс восстановления