Нарисовать знаки помогающие пещеходам

Окружающий мир
Нарисовать знаки помогающие пещеходам
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Автор: Гость
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Гость:
Не мусорить,не плевать .
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