ПОмОГИТЕ с ГЕОМЕТРИЕЙ! В остроугольном треугольнике АВС проведены высоты АА1 и В??1. Докажите, что треугольник АВС подобен треугольнику А1В1С

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Если два угла одного треугольника соответственно равны двум углам другого, то такие треугольники подобны. △AOB₁ и △A₁OB подобны (∠AOB₁=∠A₁OB - вертикальные углы, ∠AB₁O=∠BA₁O=90) ∠B₁AO=∠A₁BO △CAA₁и △CBB₁ подобны (∠AA₁C=∠BB₁C=90) B₁C/A₁C = BC/AC <=> B₁C/BC = A₁C/AC Если две стороны одного треугольника пропорциональны двум сторонам другого треугольника и углы, заключенные между этими сторонами, равны, то такие треугольники подобны. △ABC и △A₁B₁C подобны (∠ACB - общий)