Помогите написать изложение если бы я поехал в Санкт Петербург
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Помогите написать изложение если бы я поехал в Санкт Петербург
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