Вычислить в обратном направлении ?÷2×3+15÷12=2
Математика
Вычислить в обратном направлении ?÷2×3+15÷12=2
Ответ(ы) на вопрос:
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X:2*3+15:12=2 x=2*12-15:3*2 x=24-15:3*2 x=9:3*2 x=3*2 x=6 Ответ: 6
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