Выпишите названия течений Мирового океана (минимум 8 примеров). Сколько грамм соли содержится в 3-х литрах океанической воды, если ее соленость 40 промилле?

География

Выпишите названия течений Мирового океана (минимум 8 примеров). Сколько грамм соли содержится в 3-х литрах океанической воды, если ее соленость 40 промилле?

Автор: Гость