Выпишите названия течений Мирового океана (минимум 8 примеров). Сколько грамм соли содержится в 3-х литрах океанической воды, если ее соленость 40 промилле?
География
Выпишите названия течений Мирового океана (минимум 8 примеров). Сколько грамм соли содержится в 3-х литрах океанической воды, если ее соленость 40 промилле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аааа я не могу решить прлсти ((
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